Stad heeft voortaan personeelsmagazine: ‘ninove.werkt’ Claudia Van den Houte

27 juni 2019

14u42 0 Ninove De stad heeft met ‘ninove.werkt’ nu ook een personeelsmagazine. Het eerste nummer is vandaag verschenen. De stad wil daarmee inzetten op verbondenheid tussen alle medewerkers in de verschillende sectoren.

“De stad wil als werkgever een ‘nice place to work’ zijn waar successen gedeeld worden en er een wij-gevoel leeft, zeker nu de integratie van de stad en het OCMW een feit is”, klinkt het. Het blad telt 20 pagina’s en zal twee keer per jaar verschijnen. De bijna 700 medewerkers ontvingen het eerste nummer. Naast de grote groep administratief personeel, heeft de stad ook een groot aantal technici en arbeiders bij de technische dienst en ongeveer 150 medewerkers in de verpleging en verzorging in woonzorgcentrum Klateringen. Er zijn ook ‘mini-organisaties’ binnen de organisatie, zoals IBO ’t Kadeeken, het cultuurcentrum, de bib … die elk een zeer specifieke werking hebben.

Met het magazine wil de stad dat collega’s elkaar en de andere diensten beter leren kennen en elkaar kunnen inspireren. Het past ook binnen het intern communicatieplan van de stad, waarmee de stad ernaar streeft dat alle medewerkers tijdig op de hoogte zijn van het beleid en de toekomstplannen van de organisatie mee uitdragen. Ook moeten de medewerkers gemotiveerd zijn en blijven.