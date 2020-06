Stad heeft eerste fase van terrassenplan klaar: Horecazaken kunnen terras uitbreiden of nieuw zomerterras uitbaten Claudia Van den Houte

17 juni 2020

19u13 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur heeft de eerste fase van haar terrassenplan klaar. Dat gaat nu al van start.

Open Vld-fractieleider Stijn Vander Elst vroeg het bestuur op de vorige gemeenteraad om werk te maken van ‘zomerterrassen’ in het centrum en de deelgemeenten, door de uitbreiding van bestaande terrasruimte van horecazaken én door eventueel ook nieuwe terrasruimte te creëren op pleinen of ander openbaar domein, mocht dat nodig zijn. De Ninoofse horecazaken kregen enkele dagen later al een digitale enquête om hun noden in kaart te brengen. Op basis daarvan besloot het bestuur om in twee fasen te werken. “Eerst komt er een regeling voor de horecazaken wiens bestaande terras snel kan worden uitgebreid. In de tweede fase wordt er tegen 1 juli een regeling uitgewerkt voor de horecazaken die aangeven dat ze interesse hebben om elders een terraszone uit te baten, dus niet aansluitend aan hun zaak”, zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld).

Een eerste reeks horecazaken kan morgen, donderdag, al aan de slag met de toegestane uitbreiding. “Onze diensten hebben deze week contact opgenomen met de betrokken horecazaken en in overleg met hen werd een voorstel uitgewerkt.” Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) wijst erop dat er ook rekening moet worden gehouden de mobiliteit en verkeersveiligheid: “Waar we openbaar domein of parkeerplaatsen innemen, bekijken we wat kan met respect voor de veiligheid van zowel de weggebruikers als de terrasbezoekers. Tegelijkertijd rekenen we ook op begrip. Het is niet evident om snel zo’n terrassenplan op te maken en te implementeren, aldus De Jonge.

Stijn Vander Elst is blij dat het voorstel op korte tijd uitgewerkt kon worden: “We wisten dat het krap zou zijn qua timing, maar een voorstel dat een maand geleden gelanceerd werd, staat vandaag in de steigers op het terrein.”