Stad gaat strijd aan tegen aansteker- en lachgas: Burgemeester, betrokken diensten en handelaars tekenen charter om producten niet meer te verkopen aan minderjarigen Claudia Van den Houte

18 juli 2019

13u07 10 Ninove De stad Ninove heeft maatregelen genomen tegen het gebruik van aansteker- en lachgas door jongeren nadat er op verschillende plaatsen bussen en slagroompatronen werden gevonden. Zo werd er een charter opgesteld dat ondertekend werd door winkeliers die zo’n producten verkopen.

De eerste bussen aanstekergas werden in september al gevonden. Toen al contacteerde Goedroen Lammens, medewerker van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) en ook drugpreventiewerker en drugbegeleider voor de stad, de handelaars met de vraag om alert te zijn wanneer jongeren aanstekergas aankopen en hen aan te spreken over de gevaren. “Intussen is het al een tijd geleden dat er nog bussen aanstekergas werden gevonden. Sinds januari vinden we echter slagroompatronen - soms in grote hoeveelheden - op plaatsen waar jongeren vaak samenkomen of rondhangen”, vertelt Goedroen Lammens. “Het gaat dikwijls om plaatsen waar er banken staan. De laatste vondst werd bijvoorbeeld gedaan aan de Nieuwe Weg. Ook aan De Kuip werd er al patronen gevonden. Ze laten het lachgas uit die slagroompatronen meestal in een ballon om het zo te inhaleren.”

Lammens ging opnieuw langs bij de handelaars waar aanstekergas of lachgas werd verkocht en vroeg hen om de producten achter de kassa te plaatsen en jongeren te blijven aanspreken over de gevaren. “Zij reageerden daar positief op en werken mee.” Ook de gemeenschapswachten, die meestal de meldingen doen, en de politie houden een oogje in het zeil en de buurtwerkers van LEJO bezochten verschillende plaatsen om jongeren aan te spreken.

Schadelijke gevolgen

“Het probleem is dat de producten ook vaak online worden verkocht en heel goedkoop zijn. De jongeren die het gas inhaleren, denken alleen maar aan de korte roes, maar staan niet stil bij de gevolgen. Het gas gaat rechtstreeks naar je hersenen. Het verdooft je hersenen waardoor die te weinig zuurstof krijgen. Het kan tot een coma leiden en het kan zelfs dodelijk zijn. Het zenuwstelsel en de organen kunnen worden aangetast en het kan bloedarmoede veroorzaken. Verder leidt het tot roekeloos gedrag, waardoor er ongelukken kunnen gebeuren, en sommige jongeren worden er ook agressief van. Het zou niet lichamelijk, maar wel geestelijk verslavend zijn.”

Charter

Er werd intussen samen met de burgemeester, de betrokken diensten en de handelaars een charter opgesteld met daarin verschillende maatregelen waar de winkeliers achterstaan. Zo staat in het charter om geen aanstekergas of lachgas meer te verkopen aan minderjarigen, minderjarigen aan te spreken als ze de producten willen aankopen, geen promotie of reclame te maken en geen thuisbezorging van aanstekergas en lachgas te doen. “Ook de scholen werden op de hoogte gebracht. Het zou ook goed zijn als burgers vaststellingen zouden melden”, aldus Lammens. “Ninove staat met haar maatregelen wel al verder dan andere steden waar het probleem zich ook voordoet.”

“Het gebruik van deze drugs kan zware gevolgen hebben”, zegt ook burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het is goedkoop en voor jongeren in experimentele fase vaak ook drempelverlagend om te gebruiken. We vragen ook de alertheid van ouders. Zij kunnen met vragen terecht op het nummer 054/31.05.08.”