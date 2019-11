Stad gaat samenwerken met politie, parket en hulpverlening voor aanpak intrafamiliaal geweld Claudia Van den Houte

18 november 2019

De stad Ninove stapt in de 'Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld'. Dat is een samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren: politie en parket, hulpverlening en bestuur.

De ketenaanpak maakt het eenvoudiger om het probleem van geweld tussen (ex-)partners, tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling aan te pakken. De betrokken diensten leggen alle informatie samen en zoeken naar een oplossing. Slachtoffers krijgen één aanspreekpunt. “Intrafamiliaal geweld is ontoelaatbaar en heeft een vernietigend effect op alle gezinsleden, zeker ook op de opgroeiende kinderen”, zegt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “Het vraagt heel wat moed van een gezin om intrafamiliaal geweld aan te kaarten en aan te pakken.”

“Bij de zoektocht naar hulp is de kans groot dat slachtoffers bij verschillende diensten terechtkomen omdat het geweld alleen kan gestopt worden als er vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt. Slachtoffers en daders moeten daarbij steeds dezelfde vragen beantwoorden en dit vergroot de kans dat mensen afhaken in hun zoektocht naar hulp. Al bij al dus een zeer vermoeiende periode, terwijl slachtoffers gewoon een oplossing willen voor hun situatie. Dit kunnen we voorkomen door een betere samenwerking tussen de diensten.”

Kernpartners zijn Vertrouwenscentra Kindermishandeling, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Agentschap Jongerenwelzijn, vertegenwoordiging vanuit de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg, Justitiehuizen, lokale politie en parket. Ze spreken per regio af hoe ze in concrete situaties informatie delen. Zo kunnen ze komen tot een gecoördineerde samenwerking in de betrokken gezinnen. De stad Ninove stapt mee in dit project, waardoor nu ook in Ninove de dossiers onmiddellijk doorgestuurd worden naar een multidisciplinair team gespecialiseerd in deze problematiek. Daardoor kan er veel sneller actie ondernomen worden.