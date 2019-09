Stad gaat optreden tegen hondenpoep in wijk Hof Ter Duyst: GAS-boete tot 350 euro Claudia Van den Houte

25 september 2019

16u49 0 Ninove De stad Ninove gaat de strijd aan tegen hondenpoep in wijk Hof Ter Duyst.

Zowel de wijkagent als de dienst integrale veiligheid kregen meldingen binnen over het achterlaten van hondenpoep in de wijk. De bewoners hebben nu allemaal een brief in de bus gekregen waarin gewezen wordt op dit “overlastprobleem”. De stad benadrukt in die brief onder meer dat het opruimen van hondenpoep altijd verplicht is in Ninove, ook in de grasperken, voor wie met zijn hond gaat wandelen.

Ze kondigt ook aan dat er gerichte controles zullen komen in de wijk, zowel door de lokale politie als door de dienst integrale veiligheid, “naar het bijhebben en gebruik van recipiënten” (zoals hondenpoepzakjes, red.). Overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro. “Bewoners die het probleem wensen aan te kaarten, kunnen een affiche voor achter de ruit aanvragen bij de dienst integrale veiligheid van de stad”, klinkt het nog in de brief.