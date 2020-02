Stad gaat Nederlandse les aanbieden op sociale werkplekken Claudia Van den Houte

03 februari 2020

17u20 3 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur is van plan om taalcursussen Nederlands aan te bieden op de werkplek voor mensen met een taalachterstand die tewerkgesteld worden via het OCMW.

Het bestuur wil meer mensen aan het werk krijgen, maar het blijkt niet zo evident te zijn om mensen met een taalachterstand blijvend aan het werk te houden. “In onze stad kunnen anderstaligen Nederlandse lessen volgen via het gewone taalonderwijs voor volwassenen, zoals bij Leerpunt of Groeipunt. Voor de sociale tewerkstelling via het OCMW, de vroegere artikel 60-tewerkstelling, bieden we nu een extra kanaal aan: een taalcursus op de werkvloer”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen). De stad verlengde daarom de samenwerking met de vzw VOKANS.

Tijdens de taallessen wordt het specifieke vakjargon aangeleerd. “We zien voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Wie deze specifieke taallessen krijgt, geeft aan dat ze sneller en doelgerichter het Nederlands aanleren. Ook de werkgevers zijn positief omdat de werknemer niet alleen sneller de taal en de specifieke vakinstructies begrijpt, maar ook omdat ze sneller de bedrijfscultuur leren kennen.”

Het is de bedoeling om meer OCMW-cliënten laten doorstromen naar vast werk. Na een jaar tot twee jaar zit de sociale tewerkstelling er immers op. “Met deze taalcursus in de hand hebben ze een troef extra op de arbeidsmarkt en verhogen we de kansen op een vaste tewerkstelling. We weten trouwens dat een vaste job de kans op armoede aanzienlijk verlaagt. Daarnaast geeft een job mensen ook voldoening en houvast.”