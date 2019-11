Stad gaat met Ilva samenzitten over vervanging gele zakken door containers: “Praktische problemen moeten eerst uitgeklaard worden” Claudia Van den Houte

08 november 2019

18u34 1 Ninove Ninove zal met de directeur van intercommunale Ilva samenzitten over het plan om de gele restafvalzak te vervangen door afvalcontainers.

Ilva stelt voor om de gele zakken te vervangen door een container in al haar 15 gemeenten en steden. De stad- en gemeentebesturen moeten daarvoor wel hun goedkeuring geven. Gemeenteraadslid Rudy Corijn (Forza Ninove) stelde op de jongste gemeenteraad voor om zo vlug mogelijk Bart Rooms, algemeen directeur van Ilva, uit te nodigen om tijdens de commissie van de gemeenteraad een toelichting en een stand van zaken te geven. “Vooraleer er een beslissing wordt genomen, moet er ten minste duidelijkheid zijn over de financiële weerslag voor zowel de stad, als de burger, op welke manier de problematiek inzake de appartementen en rijwoningen kan worden aangepakt, of dit niet zal leiden tot meer sluikstorten,... ”. Eerder uitten de ‘Ninoofse Zwerfvuiljagers’ al hun bezorgdheid over de invoering van de containers. Zij vrezen voor “een tsunami aan sluikstorten”.

“De afspraak met Bart Rooms ligt al vast: op 19 november komt hij een toelichting geven op de commissie Grondgebiedzaken”, zegt schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Het is inderdaad een beslissing met gevolgen. We moeten zien dat er vanuit de gemeenteraad genoeg controle en terugkoppeling is. De financiële gevolgen voor de stad weten we al: het zou een vermindering van de bijdrage voor de stad betekenen. De praktische problemen moeten nog uitgeklaard worden. Persoonlijk denk ik niet dat het tot meer zwerfvuil zal leiden. Ook de problemen voor appartementen en rijwoningen moeten bekeken worden”, aldus Vande Winkel. De stad zal ook een kijkje nemen bij andere intercommunales die al werken met containers voor restafval.