Stad gaat foutgeparkeerde wagens in Nederwijk/Pamelstraat laten takelen: “Zorg liever voor extra parkeerplaatsen” Claudia Van den Houte

15 juli 2019

18u18 0 Ninove De stad Ninove gaat foutparkeerders in de Pamelstraat en de Nederwijk strenger aanpakken. Omdat boetes geen effect blijken te hebben op sommige bewoners, zal er voortaan worden getakeld. Naast de boete moeten de foutparkeerders dan ook de takelkosten betalen. De bewoners erkennen dat het probleem aangepakt moet worden, maar lang niet iedereen vindt takelen de juiste oplossing.

De stad krijgt veel meldingen van fout geparkeerde wagens in de Pamelstraat, de Nederwijk en de aansluitende straten. De politie deed al verschillende vaststellingen, maar omdat het probleem zich blijft voortdoen en de doorgang van bussen, vrachtwagens en veiligheidsdiensten soms wordt gehinderd, werd er beslist om fout geparkeerde wagens voortaan te takelen. Daardoor riskeren foutparkeerders naast een boete ook de takeling van hun wagen te moeten betalen.

“We hebben de beslissing genomen omdat een aantal bewoners in het begin van de Pamelstraat hardnekkig zijn en zich blijven verkeerd parkeren”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Mensen die reglementair geparkeerd staan, moeten zich niet aangesproken voelen. We hebben drie stappen gezet: eerst sensibilisatie met een briefje onder de ruitenwisser van de overtreders, dan hebben we beboet, opnieuw zonder resultaat, en nu hebben we dus verwittigd dat men daar zal weggesleept worden als men in overtreding staat.”

Extra parkeerplaatsen

Onder meer Yves De Groote, bewoner van de Nederwijk, vindt dat allesbehalve de geschikte oplossing: “Er is een tekort aan parkeerplaatsen. Dat los je niet op door wagens te gaan verslepen”, aldus De Groote. “De mensen moeten toch ergens naartoe met hun wagen? Er worden appartementen verkocht zonder bijhorende parkeerplaatsen. Er moet structureel iets veranderen. Het tekort aan parkeerplaatsen is historisch gegroeid, maar met boetes en verslepen los je niets op.” De Groote vindt dat de stad extra parkeerplaatsen moet creëren. “In de buurt ligt er bijvoorbeeld een lange strook gras waar je 10 tot 12 parkeerplaatsen kunt inrichten. Of de stad kan een stuk grond opkopen om er parkeerplaatsen aan te leggen. Het is aan de stad om een oplossing te zoeken, niet aan de bewoners.”

Dat er een parkeerprobleem is in de straat, ontkent niemand. “De wagens staan soms tot voorbij de hoek van de straat, zodat je niet meer door kan met je auto en dus niet meer kunt afdraaien”, vertelt een bewoner van de Pamelstraat. “Ook de brandweer kan dus niet door als er iets gebeurt. Nu is het kalm, maar in de schoolperiode en tijdens de spitsuren is het chaos. Ik denk dat de politie het beu is. Sommige bewoners hebben een garage, maar parkeren zich voor de deur. Zo maak je het natuurlijk nog erger. De stad zou oude, bouwvallige huizen moeten opkopen om er parkings van te maken.”

Joachim De Maeseneer van het buurtcomité Pamelstraat-Nederwijk vindt dan weer dat de beschikbare oppervlakte beter kan benut worden. “In de Keldermeersbaan zou men bijvoorbeeld parkeren langs twee kanten kunnen toelaten, want de straat is breed genoeg. Nu mag er maar langs één kant geparkeerd worden.”

Dure oplossing

“De klachten die er zijn over het gebrek aan parkeerplaats kunnen we niet van vandaag op morgen oplossen”, reageert burgemeester De Jonge. “Sommige gezinnen hebben drie wagens en geen garage. We zullen nagaan of er parkeermogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Huizen aankopen om er parkeerplaatsen te maken, wordt heel duur. Bovendien zijn er nog veel andere straten in Ninove en deelgemeenten waar die problemen zich voordoen en dan zouden we het daar ook in overweging moeten nemen. We bespreken het alvast op het schepencollege.”