Stad en Cinema Central schenken twintig duotickets weg na tekenwedstrijd tijdens ‘Ninove Wintert’ Claudia Van den Houte

23 januari 2020

19u06 0 Ninove De stad Ninove en Cinema Central hebben twintig duoticket - veertig tickets in totaal dus - weggeschonken aan deelnemers van de tekenwedstrijd in het kader van ‘Ninove Wintert’.

Kinderen konden in de maand december tijdens ‘Ninove Wintert’ deelnemen aan een tekenwedstrijd. Ze konden daarmee een duoticket winnen voor Cinema Central. “Wij hadden Cinema Central het voorstel gedaan om samen een leuke tekenactie te organiseren”, vertelt An Van den Berghe van de dienst Lokale Economie. “Uiteindelijk heeft de stad voor 200 euro aan tickets gekocht, zodat we 28 tickets hadden om weg te schenken, maar Cinema Central heeft er veertig tickets van gemaakt. De mensen konden de hele maand december tekeningen vinden in de horecazaken, in de sporthal, aan het zwembad en in Cinema Central zelf. Die tekening mochten ze dan inkleuren of versieren. We hadden gezegd dat ze er echte kunstwerkjes mochten van maken en zo waren er ook enkele bij.”

Paul Raes, de uitbater van Cinema Central, mocht samen met schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) de winnende tekeningen uit de koffer halen.