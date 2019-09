Stad en asieluitbaters stappen naar Raad voor Vergunningsbetwistingen voor nieuw asiel nadat provincie vergunning weigerde Claudia Van den Houte

26 september 2019

18u00 14 Ninove Zowel de stad Ninove als de uitbaters van het Ninoofse dierenasiel stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de weigering van de provincie om een vergunning toe te kennen om een nieuw asiel te bouwen. De provincie weigerde die vergunning nadat twee buurtbewoners in beroep gingen. De stad en de uitbaters moeten de Raad overtuigen dat het asiel van algemeen belang is.

Eerder deze maand schreven we al dat de provincie weigerde om een vergunning toe te kennen voor de bouw van nieuw dierenasiel in Denderwindeke, op dezelfde locatie als het huidige verouderde asiel. De provincie stelde dat de bouw van het dierenasiel niet het algemeen belang dient en dat het asiel zonevreemd ligt. Ze volgde daarmee het beroep dat twee buurtbewoners hadden ingediend. De stad Ninove had eerder nochtans groen licht gegeven voor de vergunning en kondigde aan zich te beraden om eventueel stappen te ondernemen. Daarover is er intussen een akkoord binnen het college van burgemeester en schepenen. “We gaan in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt schepen van Dierenwelzijn en Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/sp.a). “Er zal een advocaat worden aangesteld.”

De stad Ninove zal bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen het algemeen belang van het asiel verdedigen. “Een dierenasiel is altijd van algemeen belang: het zorgt dat dieren die geen thuis hebben niet op straat lopen. Tijdens voorafgaande vergaderingen met de deputatie was er nooit een probleem, maar in beroep werd de vergunning toch afgewezen. Als het asiel geen vergunning kan verkrijgen, dan zal het verdwijnen, want er mogen ook geen herstellingen gebeuren, die nochtans nu al nodig zijn. Het kan zo niet in stand gehouden worden”, aldus Coppens. Een andere locatie is er momenteel niet voorhanden. “De huidige locatie is een zeer goede plaats voor een asiel. Er zijn geen directe omwonenden, wat bij een verhuis misschien wel het geval zal zijn.”

Maatschappelijk belang

Dat beamen ook de uitbaters van het asiel zelf: “Er is volgens ons geen betere plaats dan hier”, zegt Martine Van Den Steen, één van de uitbaters. “Het is ook rustig gelegen, ideaal om met de honden te gaan wandelen. Het probleem is dat er nergens een andere locatie is voor een asiel. Er mag in principe niet gebouwd worden in industriezone, niet in bebouwde kom, niet in agrarisch gebied... maar er is een uitzondering voor gebouwen van maatschappelijk belang, zoals een asiel, of voor landbouwers. Aquafin, de brandweer, de verantwoordelijken voor bosbeheer en waterlopen hebben allemaal hun goedkeuring gegeven. Alleen één persoon van de provincie was niet akkoord, na de klacht van de buurtbewoners. De andere buurtbewoners staan trouwens wel achter ons.”

“Als we echt geen vergunning krijgen, dan zullen we wel een andere locatie moeten zoeken, maar volgend jaar is het asiel hier 40 jaar gevestigd. Dat verplaats je niet zomaar. We hebben er echter goede hoop op dat we de vergunning toch nog zullen krijgen. We zijn trouwens niet alleen van maatschappelijk belang in Ninove, maar ook in Geraardsbergen, Haaltert, Denderleeuw, het pajottenland... Er is niets anders in de streek waar zowel honden als katten naartoe kunnen worden gebracht”, aldus Martine. “We zien zeker slaagkans”, zegt ook schepen Coppens. De hele procedure kan wel anderhalf jaar duren. “We hopen dat het niet zolang zal duren, anders wordt het triest”, denkt Martine. Intussen werden er al bijna 8.000 handtekeningen verzameld met de online-petitie die werd opgestart voor de bouw van een nieuw asiel. “Er gaat ook al een papieren versie rond. Met 7.000 handtekeningen kunnen we de petitie bij de gouverneur indienen. Als we 15.000 handtekeningen zouden halen, dan kan het rechtstreeks naar het Vlaams parlement gaan.”