Stad bundelt warme initiatieven in nieuwe Facebookgroep ‘Verspreid solidariteit Ninove’ Claudia Van den Houte

19 maart 2020

14u07 0 Ninove De stad Ninove gaat alle warme initiatieven van haar inwoners in het kader van de coronacrisis bundelen. Ze startte daarvoor een nieuwe Facebookgroep op: ‘Verspreid solidariteit Ninove’.

Inwoners van Ninove lanceerden de voorbije dagen al tientallen initiatieven om elkaar te helpen. Het gaat vooral om mensen helpen door bijvoorbeeld een bezoek aan de apotheek, of enkele boodschappen doen. Zaken die moeilijk zijn voor sommige oudere of zieke inwoners, of mensen met een beperking.

De stad wil al die acties ondersteunen en heeft daarom de Facebookgroep ‘Verspreid solidariteit Ninove’ gelanceerd. In die groep wil ze zoveel mogelijk initiatieven bundelen en inwoners met elkaar in contact brengen. Iedereen kan zijn initiatieven in de groep plaatsen. De groep is te vinden via deze link.

