Stad bevraagt horeca-uitbaters in kader van ondersteuningsplan voor heropstart horeca, voorstel voor extra terrasruimte goedgekeurd Claudia Van den Houte

02 juni 2020

18u00 14 Ninove De stad Ninove werkt aan een ondersteuningsplan voor de heropstart van de horeca. Naar aanleiding daarvan wordt er via een mailing bij de Ninoofse horeca-uitbaters gevraagd naar hun voorstellen en tips.

“We streven ernaar een plan op stellen waarin alle verzuchtingen en verplichtingen hun plaats krijgen”, zegt schepen voor Lokale Economie Alain Triest (Open Vld. “Het blijft evenwel van belang dat iedereen zich er van bewust moet zijn dat dit nog geen terugkeer is naar de normale situatie. Toch kijken ook wij uit naar het moment dat Ninovieters opnieuw van bijvoorbeeld een terrasje kunnen genieten.” Zodra er meer duidelijkheid is over wat er haalbaar is, wordt er ook nog persoonlijk naar hen teruggekoppeld, zodat elke horeca-eigenaar op de hoogte is.

Bij de opmaak van het plan voor de ondersteuning van de heropstart van de horeca, waaraan de taskforce lokale economie momenteel werkt, zal er rekening worden gehouden met het veiligheidsaspect, het mobiliteitsaspect, de verhouding horeca/handelaars (verwachtingen van horeca en handelaars qua inname openbaar domein en bereikbaarheid van de zaak, worden naast elkaar gelegd) en de verhouding horeca/buurtbewoners (meer buitenruimte voor horeca heeft ook een (geluids)impact op de buurt).

Op de jongste gemeenteraad werd er al een voorstel van gemeenteraadslid Stijn Vander Elst (Open Vld) goedgekeurd om bestaande horecaterrassen uit te breiden en bijkomende terrassen te creëren voor horecazaken.