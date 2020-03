Stad belt honderden Ninovieters op en lanceert kaartje om hulp te bieden aan mensen in coronatijden Claudia Van den Houte

24 maart 2020

09u52 2 Ninove De sociale diensten van de stad nemen maatregelen om kwetsbare personen, gezinnen en ouderen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Zo bellen medewerkers van het Sociaal Huis en het ontmoetingscentrum De Fontein honderden Ninovieters op om na te gaan of ze hen op één of andere manier kunnen ondersteunen. De stad werkt daarvoor ook samen met Teledienst, Ninove Welzijn en Werkpunt vzw. “De voorbije twee weken werden al heel wat burgers opgebeld en zolang deze crisis aanhoudt, zullen de sociale diensten minstens één keer per week contact blijven houden”, vertelt schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V) “Ze bellen onder meer mensen op met een zorgdossier bij de stad, bezoekers van het ontmoetingscentrum, de bewoners van de service-flats, nieuwkomers, ...”. Intussen werd er ook een kaartje gelanceerd dat iedereen kan gebruiken om hulp aan te bieden bij zijn of haar buren. Het kaartje kan je binnenkort uitknippen in Ninove Info en is nu al te downloaden op www.ninove.be/verspreid-solidariteit-ninove.

Wie een vraag heeft of hulp nodig heeft, kan van 8.30 uur tot 16 uur terecht op 054 50 50 50 (niet op vrijdagnamiddag) of via permanentie@sociaalhuisninove.be.