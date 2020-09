Sportkrasjel uitgesteld naar volgend jaar door corona Claudia Van den Houte

29 september 2020

De Sportkrasjel, de huldigingsavond voor Ninoofse sportlaureaten die de sportraad en de sportdienst elk jaar de laatste zaterdag van november organiseren, wordt verschoven naar 2021 door de coronacrisis.

Veel competities zijn niet afgerond en ook veel sportwedstrijden en -evenementen werden geannuleerd waardoor het sportjaar veel te kort was om laureaten voor te dragen. Wie wil, kan wel al clubs of individuelen die toch een bijzondere prestatie hebben geleverd in de categorie (jeugd)sport-laureaat en recreatieve laureaat, nomineren door dit te mailen naar sport@ninove.be. Dat kan via het formulier op de website van de sportraad www.sportraadninove.be. Deze prestaties worden meegenomen naar de editie van 2021.