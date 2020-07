Sportkampen alsmaar meer in trek ondanks corona Claudia Van den Houte

17 juli 2020

19u29 0 Ninove De voorbije week maakten 45 kinderen plezier tijdens het sportkamp ‘sportmix’ dat werd georganiseerd door de Ninoofse sportdienst.

De kinderen maakten tijdens het sportkamp kennis met verschillende sporten, zoals balsporten en atletiek, maar de oudsten namen ook deel aan ‘cluedo in de stad’, een nieuw spel in het stadscentrum waarbij ze op zoek gingen naar de dader. “Nog nieuw dit jaar was de ‘airtrack’, een lange springmat waarop de kinderen spring- en turnoefeningen konden doen”, vertelt Nancy Beeckman van de sportdienst Ninove. “Dat was heel aangenaam voor de deelnemers. Het toestel zal nog veel gebruikt worden tijdens de volgende sportkampen.”

“Wat me opvalt, is dat er dit jaar een vrij grote groep van +12-jarigen was. Dat is anders minder het geval. Een verklaring heb ik daarvoor niet. Ook aan de ‘dansmix’ van vorige week nam er een grote groep - meer dan 30 - +12-jarigen deel. De dansmix had trouwens 80 deelnemers, het meeste ooit en het maximumaantal. We zijn blij dat de sportkampen kunnen doorgaan, al vragen ze meer organisatie gezien de coronamaatregelen, én dat ze zelfs meer deelnemers lokken.”