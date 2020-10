Sportdienst wil sportclubs extra in de kijker zetten Claudia Van den Houte

15u54 2 Ninove De sportdienst van Ninove wil de sportclubs extra in de kijker zetten, nu de ‘Maand van de Sportclub’ werd afgelast.

“De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op de sportclubs. Er werden heel wat inspanningen geleverd en er wordt tot het uiterste gegaan om iedereen opnieuw veilig te laten sporten. Daar wil de sportdienst alle sportclubs ontzettend voor bedanken. En wil ze hen ook extra in de kijker (laten) zetten”, klinkt het.

De sportdienst roept alle leden van een sportclub op om hun favoriete foto of filmpje van hun sportclub te delen met #iksteunmijnclub! #sporteninninove #sportersbelevenmeer. Bedoeling is om te laten zien dat ze aan hun club denken. “En zo zetten ze hun club ook in de kijker. Misschien krijgen ze zo wel extra mensen aan het sporten.”

Aan de hand van de foto’s en filmpjes met hashtags #iksteunmijnclub!, #sporteninninove en #sportersbelevenmeer zal de sportdienst een ‘sportclub van de week’ in de kijker zetten op de Facebook-pagina van de sportdienst. Foto’s en filmpjes mogen ook doorgestuurd worden naar sport@ninove.be.