Sportclubs zetten deuren open in september Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

13u26 5 Ninove Heel wat Ninoofse sportverenigingen zetten de deuren open in september, de maand van de sportclub.

Ze stellen hun werking voor via open trainingen, initiaties en meer. De meeste sportclubs hebben als thuisbasis sporthal ‘t Sportstekske in de Parklaan in Ninove voor hun activiteiten, andere clubs zijn in een deelgemeente gevestigd. Volleybalclub Mevoc Meerbeke, Sagittare vzw, Turnen Ninove, Capoeira Vlaanderen vzw, judoclub Ninove, tafeltennisclub TTC Ninove (sporthal Pollare), damesvoetbal Divas KVK Ninove (Den Deysel Denderhoutem), voetbalclub KFC Voorde-Appelterre, handboogschieten Ninoofse doelschutters, Dender hockey vzw (kunstgrasveld Outer), atletiekclub VITA vzw (atletiekpiste Ninove), Nino Kubb (terreinen achter sporthal), dansclub De Salvandy (Trefcentrum De Linde), karateclub Hiryu Ninove, karateclub Kachi, Iaido club Raitõ, primal Fight Club/Reality fighting, Kick- & Thaiboxing Sandugym Muaythai Ninove en paardensportclub De Kalmoes vzw nemen deel aan de maand van de sportclub.

Meer informatie via sport@ninove.be of 054/33.93.97.