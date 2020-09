Spits Olivier Romero opnieuw beslissend voor KVK Ninove: “Terechte uitzege want we hadden beste kansen” Kristophe Thijs

24 september 2020

12u31 0 Ninove KVK Ninove heeft zijn competitiestart niet gemist. De jongens van coach Alan Haydock boekten woensdagavond een zwaarbevochten, maar tegelijk verdiende zege tegen het sterke Zwevezele. Wie anders dan goaltjesdief Olivier Romero zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Met nu matchen tegen Gullegem en Menen krijgt Ninove haalbare kaarten voorgeschoteld.

Na twee promoties op rij was het voor Ninove even aftasten om het niveau van tweede nationale te kunnen inschatten. Op Zwevezele, met toch enkele kleppers in de rangen, begonnen beide ploegen eerder aftastend tot Schamp in zijn gekende stijl met een zwieper vanop links uitpakte en Romero meteen bewees dat hij zijn neus voor doelpunten nog altijd niet verloren heeft.

Opsteker

“Als je sinds maart geen competitieduel meer hebt gespeeld, dan ben je er echt op gebrand om eindelijk weer zo’n match met inzet te kunnen afwerken. Tijdens onze voorbereiding hebben we wat moeten zoeken en dat verklaart wellicht ook onze wisselende resultaten, maar woensdagavond stonden we er wel en dat tegenover een toch wel sterk geheel. Als je dan als spits het verschil kan maken, is dat natuurlijk een opsteker. Maar ik onthoud ook dat we een sterke organisatie hebben neergezet. Zwevezele kon één noemenswaardige kans afdwingen op negentig minuten tijd, terwijl wij toch wel meerdere kansen bij elkaar voetbalden om de score uit te diepen. Een meer dan verdiende zege dus en meteen het bewijs dat we over genoeg kwaliteiten beschikken om dit seizoen toch minstens op de linkerkolom te kunnen mikken”, vertelt de inmiddels 31-jarige Romero.

Versterkingen

Zijn ploeg haalde in het tussenseizoen enkele gerichte versterkingen. Het is dit seizoen dan ook vechten voor een basisstek aan De Kloppers. “Als je op dit niveau wil meedraaien, waren die versterkingen een must. Er heerst een gezonde concurrentie, ook voor mijn positie met de komst van iemand als Ntambue. Ik lig daar op mijn leeftijd niet meer wakker van. Concurrentie moet er zijn om een groep scherp te houden. Ik probeer elke match het beste van mezelf te geven. Of we graag een vervolg willen breien aan deze goede competitiestart? Liefst wel ja, op papier zijn Gullegem en Menen inderdaad haalbare kaarten, maar dat is allemaal heel relatief. In deze reeks zijn er geen cadeaus te krijgen”, weet Romero.