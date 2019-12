Spellenclub Kierewiet houdt ‘Play for Parkinson’ om Vlaamse Parkinson Liga te steunen Claudia Van den Houte

06 december 2019

12u32 2 Ninove Gezelschapsspellenclub Kierewiet organiseert zaterdag de derde editie van de ‘Play for Parkinson’ in het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel.

Er worden opnieuw spelletjes gespeeld ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga. “Eén van onze vaste, geliefde vrijwilligers lijdt aan deze ziekte. Wij willen hem en de Vlaamse Parkinson Liga, die ons dan ook na aan het hart ligt, een hart onder de riem steken”, zegt Jolien Eylenbosch van gezelschapspellenclub Kierewiet. Er is een Playcorner met gezelschapspellen voor groot en klein, er zijn speltornooien en er is een verplaatsbare escaperoom. Daarnaast zijn er mooie tombolaprijzen te winnen, is er een informatiestand van de Vlaamse Parkinson Liga en een food- en drinkcorner.

De ‘Play for Parkinson’ vindt op zaterdag 7 december vanaf 13 uur plaats in Buurthuis ‘t Kouterken, Kouterbaan 28, in Okegem. Iedereen is welkom.