Speelpleinwerking en sportkampen gaan door deze zomer: inschrijvingen van start Claudia Van den Houte

17 juni 2020

10u34 0 Ninove De sportkampen en de speelpleinwerking voor kinderen in Ninove gaan deze zomer door.

Het was een tijd onzeker of ze konden doorgaan gezien de coronacrisis, maar nu de nationale coronamaatregelen stap voor stap versoepelen, kon ook de vrijetijdssector in Ninove weer uit de startblokken schieten. De sportdienst kon eindelijk groen licht geven voor de sportkampen deze zomer en de jeugddienst kon ook de inschrijvingen voor de speelpleinwerking openzetten.

Ook de dienst cultuur en evenementen zat de afgelopen maanden niet stil. Achter de schermen werkten zij aan een ‘coronaprogramma’, voor het geval er toch groen licht zou komen om dingen te organiseren tijdens de zomermaanden. Meer informatie over het light-cultuurprogramma deze zomer volgt heel gauw.

Inschrijven voor de sportkampen en de speelpleinwerking kan via https://ninove.ticketgang.eu.