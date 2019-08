Spectaculaire vuurshow mooie afsluiter van circus- en straattheaterfestival Claudia Van den Houte

30 augustus 2019

14u01 0 Ninove Het circus- en straattheaterfestival ‘De Donderdagen’ werd afgelopen donderdagavond in schoonheid afgesloten met een spectaculaire vuurshow.

Eerst was het nog de beurt aan de acrobaten van het Franse gezelschap ’Avis de Tempête’. Zij zorgden voor sensationeel circus en rock-’n-roll op de Graanmarkt. Daarna was het tijd voor de allerlaatste voorstelling van ‘De Donderdagen’ van deze zomer. Het Belgische gezelschap Takapa bracht met de voorstelling ‘Ignis Nomades’ een spectaculaire vuurshow op het Twijnsterplein, waardoor het circus- en straattheaterfestival met een topper werd beëindigd. Elke donderdagavond van juli en augustus waren er voorstellingen te zien in Ninove. Het festival lokte deze zomer telkens veel volk naar het stadscentrum, het park en deelgemeente Appelterre, waar er ook één avond voorstellingen speelden. ‘De Donderdagen’ hadden dit jaar geluk met het weer. Het bleef telkens droog, waardoor alle voorstellingen konden doorgaan. De cultuurdienst van Ninove kijkt dan ook tevreden terug op deze succeseditie.