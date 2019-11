Speciale carnavalspraline voor 60 jaar Carnaval Ninove Claudia Van den Houte

11 november 2019

17u50 1 Ninove Carnaval Ninove bestaat zestig jaar, een jubileum dat moet worden gevierd. Dat gebeurt onder meer met een speciale praline. De Koninklijke Ninoofse Karnavalraad vzw werkt daarvoor samen met tearoom en chocoladehuis Criollo.

“Na veelvuldig proeven kwamen we tot een smaakvolle praline gevuld met wortel, kaneel en nog een aantal andere ingrediënten die geheim blijven”, vertelt Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad. “De combinatie van chocolade en wortel smelt in je mond. Ze is verkrijgbaar in fondant-, melk- en witte chocolade en werd afgewerkt met het Wortelmannetje erop afgebeeld.” De praline werd voorgesteld tijdens de officiële opening van het nieuwe carnavalsjaar. Iedereen in zaal Cloë kreeg een gratis praline om te proeven. Er waren ook pralinedoosjes te koop als collectorsitem. Die zullen nog tegen 9 euro verkrijgbaar zijn bij Criollo langs de Centrumlaan in Ninove.