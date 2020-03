Spar start actie om samen met klanten AED-toestel aan te kopen dat door iedereen gebruikt mag worden Claudia Van den Houte

06 maart 2020

18u01 0 Ninove De Spar-winkel in Denderwindeke is een opvallende actie gestart.

Spar zal een AED-toestel aankopen om buiten aan de winkel te hangen, zodat ook buurtbewoners het dag en nacht, 7 op 7, kunnen gebruiken. Klanten kunnen het toestel mee financieren via een crowdfunding in de winkel. “Ze kunnen op twee manieren bijdragen tot de aankoop van het AED-toestel: ze kunnen het bedrag van hun aankoop laten afronden - 10,12 euro wordt dan bijvoorbeeld 11 euro - of ze kunnen zelf een kaartje kiezen om één, twee, drie of vijf euro te doneren”, vertelt Priscilla Coppens, versverantwoordelijke bij de Spar in Denderwindeke. “Alles wat we méér inzamelen dan wat nodig is om het toestel aan te kopen, gaat naar het Rode Kruis Ninove.”

Steun van klanten

De zelfstandige ondernemer van de Spar-winkel financiert de helft van het aankoopbedrag van het AED-toestel. Voor de andere helft rekent Spar op de steun van zijn klanten. Naast Denderwindeke wordt ook in de Spar Aalter, Spar Gembloux en Spar Wijgmaal ook zo’n actie op poten gezet. Kris Borloo, zelfstandig ondernemer van Spar Denderwindeke, stelde zich kandidaat als testwinkel voor de actie. “Als buurtsupermarkt steunen we uiteenlopende lokale initiatieven. Een plotse hartstilstand kan iedereen overkomen. Door samen met onze klanten te investeren in een AED-toestel, kunnen we levens redden in onze buurt. Ik betaal dan ook graag de helft van het aankoopbedrag. Bovendien zal het Rode Kruis van Ninove op de parking van onze winkel uitleg geven over de actie en hoe je zo'n toestel gebruikt. Zo zijn we goed voorbereid als het ooit nodig zou zijn”, aldus Borloo.

De inzamelactie loopt nog tot woensdag 1 april. Het AED-toestel wordt in april geplaatst. Mogelijk krijgt de actie na een evaluatie navolging in andere Spar-winkels in België.