Sociale stadsdiensten zijn vanaf maandag gehuisvest in nieuw Sociaal Huis: “Eén centrale plek voor sociale dienstverlening betekent enorme meerwaarde” Claudia Van den Houte

07 augustus 2020

15u01 2 Ninove De sociale diensten van de stad Ninove zijn gestart met hun verhuis naar het nieuwe Sociaal Huis in de Burchtstraat 46. Vanaf maandag 10 augustus zullen ze er definitief gehuisvest zijn en kunnen de Ninovieters er terecht met alle vragen rond welzijn.

De OCMW-diensten verhuisden in mei vorig jaar tijdelijk van het gebouw De Cooman naar het Fedimmo-gebouw. Zo kon het gebouw De Cooman opgefrist worden en het nieuwe aanbouwgedeelte worden afgewerkt. Intussen zijn de bouwwerken afgerond en kunnen de sociale diensten terug hun intrek nemen in gebouw De Cooman, nu het Sociaal Huis. Daarin is alle sociale dienstverlening van de stad verzameld: de sociale dienst van het OCMW, het Huis van het Kind, dienst senioren, de integratiedienst en het vrijwilligersloket, maar ook externe diensten, zoals Leerpunt (Centrum voor Basiseducatie) en Werkpunt vzw nemen hun intrek in het gebouw als mede-eigenaar.

De stad verhuurt ook lokalen aan het Consultatiebureau van Kind & Gezin, het Regiohuis van Kind & Gezin, Kinderopvang Ferm, het Agentschap voor Inburgering en Integratie en de VDAB. Op termijn zullen ook andere sociale partners hier hun zitdag of spreekuur kunnen laten doorgaan. “Er is nu één centrale plek voor alle sociale dienstverlening, waardoor burgers niet meer van hot naar der moeten lopen om een antwoord te krijgen op al hun sociale vragen. Het is een enorme meerwaarde”, zegt schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). Ook het oplaadpunt voor budgetmeterkaarten verhuist trouwens mee.

Door de corona-maatregelen kan je enkel op afspraak terecht in het Sociaal Huis. Een afspraak maken kan via 054/50.50.50 elke weekdag van 8.30 uur tot 16 uur en op donderdagavond tot 19.45 uur. Voor dringende zaken kan je zonder afspraak elke voormiddag en donderdagavond terecht bij de dienst permanentie. Meer info via www.sociaalhuisninove.be.