Sociaal Huis op zoek naar vrijwilligers voor mobiele werking Claudia Van den Houte

09 augustus 2019

17u29 0 Ninove Het Sociaal Huis van Ninove is dringend op zoek naar vrijwilligers voor het Mobiel Sociaal Huis en de Minder Mobielen Centrale.

Voor het Mobiel Sociaal Huis worden er vrijwilligers gezocht die via een huisbezoek de noden en behoeften van senioren opsporen in groot-Ninove. Ze gaan op huisbezoek bij een senior in Ninove die vooraf werd gecontacteerd door medewerkers van het Sociaal Huis, verwerken zijn/haar gegevens in een computerprogramma en helpen de senior aan de hand van enkele tools op weg naar de juiste dienst- of hulpverlening in Ninove. Wanneer hulp van een professional aangewezen zou zijn, volgt de zorgcoördinator van het Sociaal Huis de senior verder op.

Vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale vervoeren mensen met een beperkt inkomen die minder mobiel zijn. Het gaat uitsluitend over sociaal vervoer zoals boodschappen doen, familie een bezoekje brengen, een afspraak bij de kapper of huisarts... De enige vereiste om als chauffeur aan de slag te gaan bij de Minder Mobielen Centrale is dat je beschikt over een rijbewijs en een wagen. Meer info via www.sociaalhuisninove.be.