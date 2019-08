Snelheidsduivels, opgelet: verkeerskussens in Groeneweg geplaatst Claudia Van den Houte

29 augustus 2019

14u20 4 Ninove In de wijk Groeneweg in Ninove werden er op de weg verkeerskussens geplaatst om het verkeer af te remmen.

Er waren al verschillende verkeersdrempels in de straat, maar toch werd er nog te snel gereden in de woonwijk, vaak door het sluipverkeer. De nieuwe verkeerskussens moeten voor een extra afremmend effect zorgen om de snelheid er naar beneden te halen. De toegelaten snelheid is er beperkt tot 30 km per uur, maar die snelheidslimiet wordt vaak niet gerespecteerd. De stad plant in de toekomst ook op andere plaatsen nog zulke verkeerskussens. “In de Denderstraat bijvoorbeeld, op weg naar de voetbalclub KVK Ninove, wordt er ook te snel gereden. Daar plannen we, ook na klachten van buurtbewoners, eveneens verkeerskussens”, zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).