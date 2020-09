Snelheidsduivel riskeert fikse geldboete en rijverbod nadat hij meer dan dubbele van toegelaten snelheid rijdt Koen Baten

21 september 2020

16u03 2 Ninove G.D. uit Ninove moest zich maandagochtend verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding op de Nederhasseltstraat in Ninove. Hij werd er geflitst met een snelheid van 106 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. “Jij als Ninovieter moet nochtans weten dat ze daar heel vaak controleren”, aldus de politierechter.

De feiten speelden zich af op 19 augustus 2019. De bestuurder reed in de richting van Nederhasselt toen hij geflitst werd. Het ging meteen om een zware inbreuk waarbij D. meer dan het dubbele van de toegelaten snelheid reed. “Ik besef dat ik te ver ben gegaan, maar was misschien verstrooid op dat moment”, verklaarde hij. De politierechter had moeite met deze verklaring gezien de zware snelheidsovertreding. “Als u verstrooid bent gaat u toch nooit dubbel zo snel rijden, dus u moet goed geweten hebben wat u deed”, klonk het.

De man riskeert een geldboete van 640 euro en 45 dagen rijverbod. De politierechtbank doet uitspraak in deze zaak op 28 september.