Slecht gedoofde sigaret zorgt voor kleine brand in taverne Koen Baten

22 juli 2020

07u42 0 Ninove In de Koepoortstraat in Ninove is dinsdagavond een kleine brand uitgebroken bij eethuis De Koepoort. De eigenaars van de zaak hadden een asbak leeggemaakt in een vuilbak onder de toog van hun zaak toen ze plots rookontwikkeling opmerkten.

De brand werd opgemerkt kort na 22 uur dinsdagavond. Er was een aanzienlijke rookontwikkeling, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Er was een kleine brandhaard aan de toog waar te nemen en ook een stuk van de kassa raakte beschadigd door de brand.

De brandweer van Ninove had alles snel onder controle en er raakte niemand gewond. De zaak moest wel even grondig verlucht worden voor iedereen weer naar binnen kon.