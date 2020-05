Skatepark en omnisportterrein terug open, maar reserveren verplicht Claudia Van den Houte

21 mei 2020

16u43 2 Ninove Het skatepark en het omnisportterrein in het stadspark zijn vanaf zaterdag 23 mei terug open, maar reserveren is verplicht.

Er zijn zowel op het omnisportterrein als op het skateterrein zijn maximaal drie personen toegelaten. Je kan vanaf nu voor maximaal één uur reserveren via ninove.zaalreservatie.be. Met de verplichte reservatie wil de stad vermijden dat er té veel volk tegelijkertijd op die terreinen komt, en wil ze ervoor zorgen dat de social distancing regels (1,5 meter afstand houden) kunnen gerespecteerd worden. Rondhangen op de terreintjes, materiaal delen of wedstrijden organiseren is verboden. Beide terreintjes zijn alle dagen open van 8 uur tot 20 uur.

Er is sinds afgelopen maandag overigens ook een versoepeling voor sporten in clubverband. Trainingen en lessen in de buitenlucht voor groepen van maximaal 20 personen zijn toegelaten, maar wel onder strikte voorwaarden. Leden worden hiervan via hun club op de hoogte gebracht.