Sint-Aloysiuscollege is Rode Neuzen School: “Acties zullen opnieuw focussen op verbeteren van welzijn leerlingen” Claudia Van den Houte

20 juni 2019

13u53 2 Ninove Het Sint-Aloysiuscollege in Ninove heeft zich ingeschreven voor de actie ‘Rode Neuzen School’ en doet dus ook dit jaar opnieuw mee met Rode Neuzen Dag.

Vorig jaar hielden de leerlingen Humane Wetenschappen van het Sint-Aloysiuscollege in Ninove een Rode Neuzen Week op school met verschillende acties. Zo konden hun medeleerlingen tijdens de middagpauze een pannenkoek kopen, een plaatje aanvragen, yoga doen of ontspannen in de snoezelruimte. De leerlingen Humane Wetenschappen gaven zelf ook yogasessies. “Dit jaar zullen het andere acties zijn, want het is de bedoeling dat de leerlingen Humane Wetenschappen van het derde, vierde, vijfde en zesde middelbaar volgend schooljaar de acties bedenken”, vertelt leerkracht Laura Wijns van het Sint-Aloysiuscollege. “De acties zullen wel focussen op het verbeteren van het welzijn van de leerlingen op school. Vanaf september al zullen we met hen brainstormen over welke acties er georganiseerd kunnen worden.”

Een tijdje geleden werd ‘Rode Neuzen School’ gelanceerd in de hoop om dit jaar zoveel mogelijk Vlaamse scholen in Vlaanderen te betrekken bij ‘Rode Neuzen Dag’, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Scholen die zich nog voor de zomer inschrijven voor de actie, kunnen een exclusief optreden van Niels Destadsbader winnen. Inschrijven kan via rodeneuzendag.be.