Sigmond werd geboren op D-day en viert zijn verjaardag al 25 jaar in Normandië Claudia Van den Houte

08 juni 2019

23u29 0 Ninove De Ninoofse vaandeldrager Sigmond ‘Chico’ Ghijssels (75) is naar Normandië gereisd voor de herdenking van D-day, het begin van de bevrijding van Europa op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Sigmond verjaart op D-day en vierde die verjaardag al voor de 25ste keer in Normandië, samen met zijn vrouw Marie-Therese Hautman en hun dochter Nadia.

De herdenking van D-day kreeg dit jaar extra aandacht omdat de bevrijding donderdag precies 75 jaar geleden plaatsvond. “We verbleven in Ver-sur-Mer, waar we een herdenkingsplechtigheid hebben bijgewoond aan drie monumenten”, aldus Sigmond. “Nadien waren de wegen afgezet en konden we nergens meer door. Pas ‘s avonds zijn we met de auto naar Arromanches kunnen gaan. Toch een beetje een ontgoocheling.” Zijn verjaardag ging gelukkig niet onopgemerkt voorbij. “Na de plechtigheid in Ver-sur-Mer meldde de burgemeester dat ik verjaarde. Ik kreeg een applaus en de aanwezige schoolkinderen zongen voor mijn verjaardag. ‘s Avonds in het restaurant in Arromanches waar we elk jaar naartoe gaan, hebben doedelzakspelers en een trommelaar voor mij een liedje gespeeld. Er was trouwens erg veel volk in Arromanches en er was veel ambiance op straat. Tijdens de 50ste verjaardag van D-day was het ook druk, maar dit had ik nog nooit gezien.”

Sigmond reisde voor het eerst naar Normandië op zijn vijftigste verjaardag. “Ik was toen zo onder de indruk van wat ik daar zag, dat ik besloot om mijn verjaardag én die van D-day elk jaar in Normandië te vieren.” Hij draagt tijdens de plechtigheden in Normandië telkens een Engelse vaandel die hij jaren geleden kreeg van de burgemeester van Brighton. De soldaat die op 3 september 1944 als eerste aankwam in Ninove, was van Brighton afkomstig. “Ik kreeg donderdag te horen: ‘Je bent Belg en je draagt de Engelse vlag?’. Ik draag ze met fierheid als eer aan de bevrijders die er nu niet meer zijn en waaraan we heel veel te danken hebben.”