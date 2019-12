Serge Van Lierde aangemoedigd tijdens 48 uur-durende wandeltocht voor Warmste Week Claudia Van den Houte

21 december 2019

12u55 7 Ninove Ninovieter Serge Van Lierde is vrijdagavond zijn 48 uur-durende wandeltocht gestart in het kader van De Warmste Week.

Tijdens de ‘X-Mas Walking’ is er een heel weekend lang doorlopend randanimatie in een fandorp op de Graanmarkt, tegenover het Twijnsterplein. De toegang is gratis, maar er zijn steunkaarten te koop. De opbrengst gaat naar de Foundation Jana De Koker, een fonds dat zich inzet voor patiëntjes in elf kinderziekenhuizen. De bezielers van het fonds zijn Stijn De Koker en Cindy De Mul uit Aalst, de ouders van Jana De Koker. Hun twee kindjes, Jana en Liam, werden getroffen door een zeldzame bloed- en beenmergziekte. Jana overleed eraan toen ze 22 maanden oud was.

Stadsbelleman Hans Van Laethem opende de ‘X-Mas Walking’ officieel. Voor hij aan zijn tocht begon, liet Serge samen met Liam twaalf ballonnen op. Het werden er twaalf omdat de Foundation Jana De Koker vijf jaar bestaat en omdat Jana zeven jaar zou zijn geworden. Het was een emotioneel moment voor Serge, die goed bevriend is met Stijn en Cindy. Serge werd bij de start van zijn X-Mas Walking enthousiast aangemoedigd door het publiek. Hij beëindigt zijn wandeltocht zondag om 20 uur. Iedereen kan één of meerdere rondjes met hem meestappen.