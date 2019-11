Serge stapt 48 uur non-stop voor zieke kinderen: “Voor de lach van een kind doe je veel” Foundation Jana De Koker maakt ziekenhuisverblijf leuker met spelletjes Claudia Van den Houte

29 november 2019

16u45 0 Ninove Serge Van Lierde zal in december 48 uur non-stop stappen voor de Warmste Week. Tijdens de ‘X-Mas Walking’ is er een heel weekend lang doorlopend randanimatie in het Ninoofse stadscentrum. De opbrengst gaat naar de Foundation Jana De Koker, een fonds dat zich inzet voor patiëntjes in elf kinderziekenhuizen.

Het is niet de eerste keer dat Ninovieter Serge Van Lierde zich inzet voor de Foundation Jana De Koker. “Eerder organiseerde ik al eens een wafelenverkoop en ik heb ook al twee keer de Dodentocht van Bornem uitgestapt voor de Foundation Jana De Koker”, vertelt Serge. De bezielers van het fonds zijn Stijn De Koker en Cindy De Mul uit Aalst, de ouders van Jana De Koker. Hun twee kindjes, Jana en Liam, werden getroffen door een zeldzame bloed- en beenmergziekte. Jana overleed eraan toen ze 22 maanden oud was. “Toen ook hun zoontje ziek werd, ben ik gestart met de wafelenverkoop”, zegt Serge. “Zo ben ik met hen in contact gekomen en intussen zijn we vrienden. Het idee voor de ‘X-Mas Walking’ bedacht ik door de actie die ze vorig jaar organiseerden voor de Warmste Week, waarbij er 50 kilometer werd gelopen. Samen met de Ninoofse carnavalsgroepen De Moesjkes en De Zjielen hebben we een volledig evenement uitgewerkt in Ninove.”

Fandorp

Serge zal vanaf vrijdag 20 december om 20 uur tot en met zondag 22 december om 20 uur doorlopend stappen. “Ik schat dat ik in totaal zo’n 200 kilometer zal stappen. Om de 25 kilometer krijg ik wel verzorging. Iedereen die wil, kan meewandelen. Je kan één of meer rondjes meestappen. Een rondje telt 3 kilometer en start telkens op het Twijnsterplein-Graanmarkt.” Daar zal er een fandorp met verschillende tenten opgesteld staan, waar er een heel weekend lang heel wat te beleven valt. Vrijdagavond wordt het evenement officieel geopend door de Ninoofse belleman en zorgen Fret Tet & The Swinging Tepelboys en Ninoofse dj’s tot middernacht voor de sfeer. Op zaterdag komt de kerstman op bezoek, kunnen jong en oud genieten van de Timo Meespeelshow, is er een kersttruckshow, een X-mas Party en nog meer. Op zondag zijn er verschillende optredens en sluit de belleman de X-Mas Walking af. “Ik stap tijdens elk rondje door het fandorp”, aldus Serge.

Spelmateriaal

Stijn De Koker en Cindy De Mul zijn Serge erg dankbaar voor zijn inzet. “Fantastisch hoe Serge met alles meeleeft. Hij biedt ons achter de schermen vaak een helpende hand. Ons verhaal grijpt hem aan. Hij is intussen een goeie vriend geworden. We mogen hem dag en nacht bellen”, zegt Stijn. “Wij leven voor ons fonds van zo’n acties van mensen of bedrijven”, vervolgt Cindy. Stijn en Cindy proberen met de Foundation Jana De Koker het leven van kinderen in ziekenhuizen aangenamer te maken. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor spelmateriaal in elf kinderziekenhuizen.

Prikcadeautje voor zieke kindjes

“De ziekenhuizen liggen momenteel vol. De vraag is groot. Soms vraagt een ziekenhuis om 50 of 60 gezelschapsspellen te leveren. Dat kost al snel veel geld. Het meeste geld gaat naar prikcadeautjes: ieder kind dat een spuitje moet krijgen of een onderzoek moet ondergaan, krijgt een kleine attentie. We geven zeker rond de 50.000 euro per jaar uit en we krijgen geen subsidies. Daarom zijn we mensen zoals Serge zo dankbaar”, aldus Stijn en Cindy. “Ik weet wat zij doen met het geld”, zegt Serge. “Voor de lach van een kind doe je veel.”

De actie steunen kan door een steunkaart te kopen van 5, 10 of 15 euro bij de leden carnavalsgroepen De Zjielen en De Moesjkes en bij Serge Van Lierde zelf (sergevanlierde1@gmail.com). Een steunkaart geeft ook recht op toegang tot de X-Mas Party op zaterdag 21 december met optredens en dj’s tot in de vroege uurtjes.

Het volledige programma

Vrijdag 20 december

19 - 19.45 uur: Start met Ninoofse dj’s

19 - 23.59 uur: Fret, Tet & the Swinging Tepelboys, aansluitend met Ninoofse dj’s tot 24u

19.45 - 21 uur: Officiële opening met de Ninoofse Belleman

Zaterdag 21 december

8 - 13 uur: Christmas Wandeltocht 10 of 20 kilometer (gratis)

13 - 15 uur: Bezoek van de Kerstman (met cadeautjes voor de allerkleinsten)

15 - 17 uur: Timo Meespeelshow

17 - 20 uur: Ninoofse dj’s en Kersttruckshow

20 - 22 uur: Optreden DANQL

22 - 3 uur: X-Mas Party met dj’s Greg, Tim, Jörn, Troppix en Maxx

Zondag 22 december

8 - 10 uur: Ontbijt in het Fandorp (vooraf inschrijven via sergevanlierde1@gmail.com)

11 - 15 uur: X-Mas Aperitiefconcert met Harmonie Sint Cecilia Meerbeke

15 - 16 uur: Optreden Luc Jones

16 - 18 uur: Optreden Jens

18 - 20 uur: Optreden Walkmen

20 - 23 uur: Afsluiten X-Mas Walking met de Ninoofse Belleman