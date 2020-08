Serge en Steven stappen 100 km Covid Challenge op één bloedhete dag Claudia Van den Houte

09 augustus 2020

21u10 10 Ninove Ninovieters Serge Van Lierde en Steven Arijs hebben het voorbije weekend 100 km doorlopend gestapt voor het goede doel.

Onder een helse hitte legden ze in één dag 100 km af. Serge Van Lierde stapte al twee keer de Dodentocht uit. Dit jaar was die geannuleerd door de coronacrisis. De organisatoren boden een virtueel alternatief aan: de 100 km Covid Challenge. Die liep van maandag 13 juli tot en met zondag 9 augustus. De deelnemers hadden dus vier weken tijd om de totale afstand van minimum 100 kilometer af te leggen en konden die ook spreiden over verschillende dagen, maar Serge en Steven kozen ervoor om de afstand in één keer af te leggen.

Ze hadden ook beslist om te starten op het tijdstip dat de Dodentocht normaal van start zou gaan. Ze vertrokken vrijdagavond aan het casino van Oostende en arriveerden zaterdagavond terug in Ninove. “De kilometers, dat ging, maar de warmte heeft ons doen afzien”, zegt Serge achteraf. Gelukkig konden de twee stappers rekenen op hulp. “Om de drie kilometer stonden de volgers klaar met koude drank. We hadden ook mensen die vers gekoelde drank brachten en er was een verpleegster met ons mee van thuisverpleging De Vlinder, die ons een voetbadje gaf en onze voeten verzorgde.”

De opbrengst van de 100 km Covid Challenge gaat naar de universiteiten van Gent en Leuven om de research naar een vaccin en naar preventieve maatregelen te ondersteunen.