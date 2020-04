Seraphine (73) maakte al 370 mondmaskers voor de zorg en voor haar buren, zij bedanken haar nu met bloemen en luid applaus Koen Baten

25 april 2020

12u02 0 Ninove Sinds de start van de coronacrisis maakte Seraphine Van der Hoeven al meer dan 300 mondmaskers voor de zorg en voor haar buren in haar straat in Ninove. Ze doet dit met veel plezier en overgave. Rebecca Van der Hoeven wilde hiervoor haar tante bedanken en uitgebreid in de bloemetjes zetten en een cadeau overhandigen. Heel de straat applaudisseerde mee voor de 73-jarige vrouw. “Mijn tante verdient het om haar te bedanken voor alles wat ze al gedaan heeft", aldus Rebecca.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bal kwam aan het rollen toen Rebecca een bericht plaatste op de Facebookpagina van ‘Ge zijt van Ninove als ge’. De vrouw plaatste daar een bericht om haar tante te bedanken voor de inzet die ze de afgelopen maand al gedaan heeft en voor het maken van de mondmaskers. Er kwamen heel wat berichten maar ook andere acties kwamen op gang.

Bloemen Marquebreuck uit Ninove reageerde meteen op de pagina om haar een bloemetje te laten overhandigen. Er werden dan verdere afspraken gemaakt en meteen kwam het idee om de hele Kwadestraat-Noord te engageren om haar te bedanken. Vrijdag werden er al ballonnen opgehangen in de straat, maar de vrouw besefte nog niet wat haar te wachten stond. Patrick Haegeman, De beheerder van de pagina reageerde ook en sprong mee op de kar om de actie op poten te zetten.

Zaterdagochtend kwam heel de straat naar buiten en verzamelden ze met de nodige afstand rond de woning van Seraphine. Daar kreeg ze de bloemen en een handtas overhandigd met allemaal cadeaus in. De vrouw was enorm ontroerd door de actie. “Toen we niet meer naar buiten mochten en ik hoorde dat er mondmaskers te kort waren ben ik meteen begonnen om er te stikken", vertelt de vrouw. “Intussen heb ik er ongeveer 370 gemaakt, maar ik ben niet van plan nu al op te houden.”

De vrouw maakte onder meer mondmaskers voor een huis dat met gehandicapten werkt. Ook voor de zorg maakte ze de nodige maskers. “Mijn eigen straat mocht natuurlijk niet ontbreken. Voor iedere bewoner hier heb ik twee mondmaskers gemaakt die ze kunnen dragen", aldus Seraphine. “De maskers werden daarna rondgedragen, dat doe ik liever niet zelf", zegt ze.

Dit zorgde er voor dat iedereen buiten kwam om te applaudisseren, iets wat de zeventiger enorm hard raakte. “Deze actie doet me enorm veel deugd”, zegt ze geëmotioneerd. “Ik heb het met veel plezier gedaan en zal er blijven maken zolang het nodig is want er zijn er zeker nog nodig. Dit moment zal ik alleszins nooit meer vergeten", besluit Seraphine.