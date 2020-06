Senne zamelt 2.120 euro in voor minderbedeelden van Teledienst Ninove door 66 keer Muur op te rijden Claudia Van den Houte

23 juni 2020

12u41 3 Ninove Ninovieter Senne Bonnaerens heeft een bedrag van 2.119,85 euro ingezameld voor Teledienst Ninove vzw, die zich inzet voor kansarmen.

Senne reed eind mei liefst 66 keer de Muur van Geraardsbergen op voor het goede doel. Hij vond zijn inspiratie bij wielrenner Remco Evenepoel, die eind april al 50 keer de Muur was opgereden. Mensen konden Senne sponsoren met een zelfgekozen bedrag per keer dat hij de Muur opreed. Heel wat mensen gaven hun steun. “Het is begonnen bij mijn vrienden, die per ronde een bedrag gaven”, vertelt Senne. “Via sociale media groeide het steeds verder. Zelfs mensen die ik niet kende, schonken 150 euro. Ook mensen die Teledienst kenden en de vereniging wilden steunen, schonken geld.”

Het geld gaat de sociale kruidenier van Teledienst. Daar kunnen minderbedeelden tegen een lager tarief voedsel aankopen. Teledienst Ninove vzw is alvast erg blij met de schenking. “Het zal zeker in een zinvolle omgeving terechtkomen. Hier gaan de mensen heel gelukkig mee zijn. Dit is niet zomaar een sportieve prestatie”, aldus voorzitter Wilfried Smesman. De medewerkers van Teledienst klonken dinsdag samen met Senne op de overhandiging van het geld.