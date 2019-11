Senioren maken filmpjes vanuit rusthuis om groeten te doen aan familieleden en mensen van vroeger Claudia Van den Houte

17u01 2 Ninove In woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde maken de bewoners kennis met de voordelen van sociale media. Verschillende bewoners doen in een filmpje op Facebook de groeten aan een familielid die bijvoorbeeld in het buitenland verblijft of iemand die ze niet meer zien, met de bedoeling om groeten terug te krijgen.

Wzc Wilgendries werkt hiervoor samen met het televisieproductiehuis Zie Ze Doen, gekend van programma’s als De Bende Van Wim en Het Peulengaleis. “Zij werken toffe ideeën voor ons uit en wij bekijken of we die kunnen integreren in ons wzc”, vertelt Maarten Drieghe, directeur van wzc Wilgendries-Voorde. Eén van die ideeën is het concept ‘Groetjes van bij ons’. “Bewoners van het woonzorgcentrum doen via een filmpje de groetjes aan iemand die ze niet vaak meer zien of die ze niet meer weten wonen, met als bedoeling de groetjes terug te krijgen”, zegt televisiemaakster Geertrui Coppens van Zie Ze Doen, die onder de noemer ‘Old’s Cool’ concepten bedenkt om het leven van mensen in rusthuizen te verbeteren.

Zo deed voormalig burgemeester Hilaire Torrekens (95) van Appelterre de groeten aan zijn kleindochter Lisa die in Parijs woont. “Ik heb een unieke gelegenheid om aan iemand de groeten te doen, namelijk aan Lisa Torrekens, mijn kleindochter”, vertelt Hilaire in het filmpje. “Haar ouders wonen in Gent, maar zij verblijft in Parijs en werkt daar. Lisa, wij zien elkaar niet veel, maar we denken veel aan elkaar. Ik weet dat je veel werk hebt met je nieuw appartement in Parijs, maar als je de kans hebt, doe jij mij dan de groeten terug. Dankjewel. En een dikke kus!”

Tsunami van groetjes

Het bericht werd veel bekeken en gedeeld en ’s anderendaags kreeg Hilaire al een filmpje van zijn kleindochter terug. Die bleek met een camper op vakantie te zijn in Toscane, vanwaar ze met haar smartphone de groetjes terugdeed aan haar opa. “Maar het bleef niet alleen bij de kleindochter: er ontstond een tsunami van groetjes aan Hilaire van mensen die het Facebookbericht ontdekten”, aldus Coppens.

Hilaire blikt tevreden terug op het filmpje dat hij van zijn kleindochter terugkreeg: “Het was een grote verrassing. Lisa werkt in Parijs, in de verzorgingssector, maar toen ik dat filmpje maakte, was ze net op vakantie in Italië. Intussen is ze recent nog op bezoek geweest, maar vóór het filmpje was het al van afgelopen zomer geleden dat ik haar nog had gezien.” Hilaire heeft nog meer kleinkinderen, die dichterbij wonen: “Ik heb twaalf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen, met een negende op komst”, lacht Hilaire.

Ook bewoonster Simone (92) maakte een filmpje, waarin ze de groeten doet aan haar kleinzoon Robrecht, die in de Ardennen woont, en zijn vrouw Katia. Katia maakte een lelijke val en Simone steekt haar in het filmpje een hart onder de riem. En groetjes kunnen ook gedaan worden over de grenzen van de dood heen: Frans (86) deed in een filmpje de groeten aan zijn broer Willy. Wat de medewerkers bij de opname van het filmpje niet wisten, was dat Willy al 20 jaar geleden overleden was.

10.000 views

Bij het wzc is men van plan om van ‘Groeten van bij ons’ een terugkerende rubriek te maken. “De drie filmpjes werden telkens gedeeld op onze Facebookpagina en halen 10.000 views per filmpje. Ze hebben al heel wat teweeg gebracht”, zegt directeur Maarten Drieghe. “Het is de bedoeling om op die manier de verbondenheid met de buitenwereld aan te scherpen.” En er worden nog meer ideeën uitgewerkt. Zo werd er met een filmpje opgeroepen om bewoonster Brigitte, die op 23 november 100 jaar wordt, verjaardagswensen te sturen. Er werd ook al een zangkoor of generatiekoor opgestart, waarbij bewoners samen met kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren en sympathisanten zingen. En er wordt gebroed op een project ‘Kamertuineren’. Bewoners met groene vingers zouden in de lente een mini-kruidentuin op de kamer kunnen krijgen.

Voormalig burgemeester van Appelterre Hilaire Torrekens doet de groeten aan zijn kleindochter Lisa:

Het retourfilmpje waarin Lisa haar opa de groeten terugdoet: