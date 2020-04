Scouts moeten Jamborette voor 100-jarig bestaan uitstellen naar volgend jaar Claudia Van den Houte

20 april 2020

20u13 0 Ninove De Scouts en Gidsen Ninove moeten de Jamborette die ze deze zomer planden om hun 100-jarig bestaan te vieren, uitstellen naar volgend jaar.

Het internationale scoutskamp zou van 18 tot 28 juli plaatsvinden op de Fabeltasite, maar het coronavirus steekt naar nu een stokje voor. “We hebben beslist om de Jamborette uit te stellen naar de zomer van 2021", zegt Pieter Vanderhaegen van de Scouts Ninove. “Grote evenementen mogen niet doorgaan tot 31 augustus, maar wat als groot evenement wordt beschouwd, was nog niet gedefinieerd. Wij moesten echter verder en konden niet blijven wachten. Het leek ons dan ook beter om op zeker te spelen en onmiddellijk uit te stellen naar volgend jaar.” Dan bestaan de Scouts en Gidsen Ninove wel al 101 jaar. “Toch organiseren we de Jamborette nog altijd voor ons 100-jarig bestaan, maar dan met een jaartje uitstel. Liever dat dan maar een halve editie te houden.” De verenigingen vrezen geen inkomstenverlies. “We proberen regelingen te treffen. We denken dat verschillende groepen die al waren ingeschreven ook volgend jaar zullen willen deelnemen. Normaal komen we niet in de problemen. Ook met de leveranciers zijn we bezig om afspraken te maken naar volgend jaar toe.”

De verenigingen waren al twee jaar bezig met de plannen voor de Jamborette. “Het is natuurlijk jammer omdat er al veel tijd is gekropen in de voorbereidingen. Voor sommige organisatoren is het misschien ook hun laatste jaar. Er stonden ons nog wel een paar drukke maanden te wachten, maar nu hebben we tijd.” Een precieze datum voor volgend jaar staat er nog niet vast. “Maar we zullen proberen om de Jamborette rond dezelfde periode te plannen, ook op de Fabeltasite.”