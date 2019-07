Scouts & Gidsen Mandus houden streekbierenavond Claudia Van den Houte

30 juli 2019

15u12 4 Ninove De Scouts & Gidsen Mandus Aspelare organiseren vrijdag een streekbierenavond.

Tijdens de jaarlijkse streekbierenavond van de jeugdbeweging zijn er meer dan 15 bieren te proeven. Er zijn ook liveoptredens van Bob Woods, The A-tease, Guilty Feet en meer in een gezellige setting. De streekbierenavond vindt vrijdag 2 augustus om 20 uur plaats in het lokaal van de Scouts & Gidsen in de Nederhasseltstraat 338 in Aspelare. Tickets zijn te verkrijgen bij de leiding en de leden en kosten 3 euro in voorverkoop. Aan de kassa betaal je 5 euro.

De Scouts & Gidsen Mandus Aspelare houden op zondag 4 augustus op dezelfde locatie ook een barbecue van 11.30 uur tot 15 uur tegen 15 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen.