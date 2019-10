Schoonderhage opent nieuwe vestiging voor zwaar zorgbehoevende mensen met verstandelijke beperking Claudia Van den Houte

18 oktober 2019

18u48 1 Ninove Schoonderhage vzw heeft een nieuwe vestiging geopend in de Aardeweg in Outer. Daar kunnen mensen met een verstandelijke beperking met een hoge zorgnood terecht.

In oktober 2016 gingen de ruwbouwwerken al van start voor het nieuwe woonproject en in 2017 startten de eigenlijke bouwwerken. Eind mei vorig jaar namen de eerste bewoners hun intrek in het nieuwe gebouw. Intussen zijn alle kamers bewoond, zodat het project nu officieel werd geopend. “Zestien bewoners hebben hier een eigen kamer. Er is ook een logeerkamer waar twee bewoners die van onze dagbesteding gebruik maken soms verblijven”, vertelt Lien Coppens, ortho-agoog bij Schoonderhage vzw. “Het merendeel van de bewoners verhuisde van onze andere vestigingen naar hier, slechts vijf bewoners zijn volledig nieuw. Het gaat om mensen met verstandelijke beperking die nog meer zorg nodig hebben, mensen met een ‘nursing-profiel’. Er is een doorschuifsysteem: mensen met een verstandelijke beperking die na verloop van tijd nog meer zorg nodig hebben, kunnen hier terecht.”

“We hebben een snoezelruimte en een badkamer met bubbelbad, bellenblazer en heel veel hulpmiddelen die we nodig hebben voor deze mensen. Alles is breed genoeg gebouwd voor speciale rolstoelen - want de rolstoelen van deze bewoners zijn geen gewone rolstoelen. Er is ook een begeleidersruimte, een gemeenschappelijke keuken, een woonkamer met speciaal park voor bewoners, een sfeertuin of belevingstuin met petanquebaan... Ook is er hier een groot team van zo’n 14 begeleiders actief, zowel overdag, ‘s nachts als in het weekend. We doen veel activiteiten binnenshuis, maar ook buitenshuis. We hebben ook een rolstoelfiets gekregen. Het is belangrijk dat alles hier soepel verloopt.”

Schoonderhage vzw biedt een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk. Ze is actief in de regio’s Herzele, Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Aalst, verspreid over tien locaties.