Schoonderhage heeft nieuwe elektrische rolstoelfiets Claudia Van den Houte

25 oktober 2019

11u35 1 Ninove In de nieuwe vestiging van Schoonderhage in de Aardeweg in Outer werd er een nieuwe elektrische rolstoelfiets in gebruik genomen.

Schoonderhage vangt mensen met een verstandelijke beperking op in de streek. Een aantal bewoners in de nieuwe vestiging hebben naast hun mentale beperking ook een fysische beperking. Zij zijn afhankelijk van een rolstoel, maar zijn vaak zelf niet in staat om hun rolstoel eigenhandig te gebruiken en zijn dus afhankelijk van begeleiding voor verplaatsing. Hun verplaatsingen beperken zich daardoor meestal tot de woning en onmiddellijke omgeving. Met de elektrische rolstoelfiets kunnen ze voortaan ook genieten van de ruimere omgeving. Zo kunnen ze boodschappen doen met een begeleider, deelnemen aan vrijetijds-en culturele activiteiten, een terrasje doen, genieten van een fietstochtje in de natuur,…

De fiets wordt door de betrokken bewoners gedeeld via een vooraf vastgelegde planning zodat het toestel optimaal gebruikt wordt. Het is al de vierde rolstoelfiets die Schoonderhage in gebruik mag nemen. Hij kon worden aangeschaft met steun van de Nationale Loterij.