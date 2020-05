Scholen klaar voor heropstart lessen vrijdag: “Bijzondere aandacht voor welbevinden leerlingen” Claudia Van den Houte

12 mei 2020

20u57 0 Ninove De meeste scholen starten komende vrijdag opnieuw met de lessen voor een deel van de leerlingen.

Voor het Hartencollege Ninove, dat zes basisscholen en twee secundaire scholen telt, werkte een overkoepelende interne preventiedienst per school een grondige risicoanalyse uit om het risico voor leerlingen en personeel tijdens de opvang en bij de heropstart van de scholen vanaf vrijdag zo laag mogelijk te houden. Vrijdag starten er enkele pilootklassen binnen Hartencollege. Het gaat om de eerste en de zesde leerjaren in het Hartencollege Basisschool Meerbeke, het zesde leerjaar in Hartencollege Basisschool Aspelare, en het zesde jaar humane wetenschappen in Hartencollege Secundair Onderwijs Weggevoerdenstraat. “Na de eerste schooldag evalueren we de organisatie en zullen, indien nodig, bijsturen. De overige klassen van het eerste leerjaar, het tweede leerjaar, het zesde leerjaar basisonderwijs en zesde en zevende jaar secundair onderwijs starten vanaf maandag 18 mei. Alle andere leerlingen zetten het afstandsleren verder”, klinkt het.

De scholen blijven instaan voor de opvang van kinderen wiens ouders moeten werken en geen opvangmogelijkheid thuis hebben. Het Hartencollege is bezorgd over de organiseerbaarheid en veiligheid bij toename van het aantal leerlingen in de opvang, en hoopt op ondersteuning vanuit de gemeente wanneer de scholen met tekort aan lokalen en personeel zouden kampen. “Bij de heropstart geven we bijzondere aandacht aan het welbevinden van leerlingen én leerkrachten na twee maanden opschorting van het schoolleven, polsen we hoe de communicatie bij afstandsonderwijs ervaren werd, wordt uitgewisseld hoe we leerlingen kunnen sensibiliseren om hun verantwoordelijkheid omtrent de coronamaatregelen op te nemen.”

“Het Hartencollege secundair organiseert eindexamens om de leerlingen een extra kans te geven de leerstof vast te zetten. Zo worden alle leerlingen geprikkeld, ook leerlingen die het wat moeilijker hadden tijdens het thuisonderwijs. Zowel in basis- als in secundair onderwijs zullen de leerstofgehelen die enkel in preteaching aangeboden werden, opnieuw via instructie en herhalingsoefeningen aan bod komen. Zo vermijden we een verloren jaar.”

Stedelijke basisschool De Lettertuin

Ook de stedelijke basisschool De Lettertuin start de lessen komende vrijdag terug op, voor L1A+B, L2A+B en L6. “Deze klassen worden opgesplitst in twee groepen die elk twee dagen in de week les krijgen. Alle andere leerjaren en kleuters blijven préteaching krijgen”, zegt directeur Joeri Van den Driessche. “Ook zal onze school noodopvang voor kleuters en lagere school blijven voorzien. Momenteel zijn wij alles in volle voorbereiding aan het zetten om een veilige heropstart te garanderen.” De school zal vrijdag (start groep 2) en maandag (start groep 1) onder meer inzetten op spelen in afgebakende zones, bewegingsopdrachten, aandacht voor het welbevinden/mentale welzijn in de klas via gesprekjes met emoticons, … en hygiëne door de dag.