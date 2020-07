Schepen weerlegt kritiek N-VA: “Ninovieters zullen volgend jaar al kunnen gebruikmaken van elektrische deelwagens” Claudia Van den Houte

15 juli 2020

19u10 0 Ninove Mobiliteitsschepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) weerlegt de kritiek van N-VA dat Ninovieters tot 2023 zullen moeten wachten voor ze gebruik kunnen maken van elektrische deelwagens.

N-VA Ninove noemt het een gemiste kans dat de stad Ninove niet intekende op het project van intercommunale Solva, waarbij het autodelen werd uitgerold in 15 omliggende steden en gemeenten. In samenwerking met de lokale aanbieder Valckenier konden de gemeenten via gratis intekening gebruik maken van een deelwagen. N-VA Ninove zegt dat uit een antwoord op een schriftelijke vraag die gemeenteraadslid Karolien De Roose stelde, blijkt dat Ninovieters nog moeten wachten tot begin 2023 vooraleer ze gebruik kunnen maken van een soortgelijke deelregeling.

“Dat komt omdat Ninove geen deelnemende gemeente is van dit klimaatontwerp als gevolg van een optreden van schepen Wouter Vande Winkel. Het Ninoofse stadsbestuur wenst zelf twee elektrische voertuigen aan te kopen, te beheren en te verhuren. In plaats van mee in te stappen in een bestaand grootschalig deelaanbod, misloopt de stad Ninove allerhande schaalvoordelen en praktijk-technische vakkundigheid over elektrisch rijden. Door zijn afwijzende gedrag tegenover de vrije markt en de groep Valckenier heeft de bevoegde schepen zichzelf in de voet geschoten”, aldus De Roose. Haar partij hoopt dat het Ninoofse stadsbestuur alsnog instapt in het klimaatplan van Solva.

Schepen Wouter Vande Winkel ontkent dat de Ninovieters nog tot 2023 moeten wachten om gebruik te maken van elektrische deelwagens. “Die zullen er volgend jaar al zijn”, zegt Vande Winkel. “Wij waren al een project opgestart om twee deelwagens aan te kopen, dat parallel liep met dat van Solva. We wisten vooraf niet dat Solva ook met zo’n project bezig was. In het belang van de belastingbetaler gaan we niet én wagens leasen via Solva én wagens aankopen. De aankoop van de twee elektrische deelwagens wordt trouwens volledig gesubsidieerd, dus die zijn gratis. Ze zullen als dienstvoertuigen voor het personeel worden gebruikt en als deelwagens voor de inwoners.”