Schepen afwezig en oppositie stapt op: gemeenteraad kan niet doorgaan Claudia Van den Houte

24 oktober 2019

21u57 8 Ninove De gemeenteraad is donderdagavond niet kunnen doorgaan omdat er niet genoeg raadsleden aanwezig waren. Schepen Wouter Vande Winkel kon de gemeenteraad om persoonlijke familiale redenen niet bijwonen en de voltallige oppositie stapte op.

Schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) kon niet aanwezig zijn wegens een herdenkingsreis voor zijn overleden schoonzus. Door de krappe meerderheid van de huidige coalitie moest er dan dus minstens één gemeenteraadslid van de oppositie aanwezig zijn om in aantal te zijn voor de gemeenteraad, maar de oppositie liet duidelijk verstaan dat de coalitie geen cadeautjes moest verwachten en stapte op. Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten kon dus niet anders dan de vergadering staken.

De meerderheid betreurt dat de oppositie, bestaande uit Forza Ninove en N-VA, de zaal verliet. Begin september hadden de meerderheidsfracties gevraagd de gemeenteraad van oktober naar woensdag te verleggen, zodat dit probleem zich niet zou stellen, maar op die vraag wou de oppositie niet ingaan. “Ik heb geen enkel begrip voor de keuze van de oppositie om de situatie politiek uit te spelen”, reageert burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Wouter heeft in september de voltallige gemeenteraad geïnformeerd over de diepmenselijke reden waarom de gemeenteraad één enkele dag vroeger zou plaatsvinden. Dat het met een krappe meerderheid geen eenvoudige rit zou worden wisten we, maar dat men ook in deze situatie geen begrip zou tonen is onvoorstelbaar.”

Veel killer kan politiek niet worden. Wie in de politiek stapt weet dat het er soms hard aan toe kan gaan, maar waar is de menselijkheid in dit verhaal? Veerle Cosyns (Samen/CD&V)

Veerle Cosyns, voorzitster van het BCSD (Samen/CD&V), sluit zich daarbij aan: “Veel killer kan politiek niet worden. Wie in de politiek stapt weet dat het er soms hard aan toe kan gaan, maar waar is de menselijkheid in dit verhaal? Vanuit de meerderheid gingen we er echt van uit dat de oppositie enige redelijkheid ging tonen. Dat men deze situatie gebruikt om een politiek statement te plaatsen, vind ik ongepast.”

Schepen Joost Arents (onafh.) laat weten zeer ontgoocheld te zijn in zijn vroegere partij N-VA en te betreuren “dat N-VA hiermee Forza achterna holt”. “Van mij mag Forza gerust haar punt maken, ook al zouden ze in dezelfde situatie hebben gezeten mochten zij zelf een meerderheid hebben gevormd. Want laat ons wel wezen: een meerderheid tussen Forza en N-VA had ook geen zetel op overschot”, aldus Arents.

“Jullie hebben de kiezers van Forza weggezet als fascisten en racisten. We hebben dan ook van in het begin gezegd dat jullie van ons geen cadeaus hoeven te verwachten. Guy D’haeseleer (Forza Ninove)

Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer verwees - vooraleer op te stappen - naar wat er na de verkiezingen gebeurde: “Jullie hebben de kiezers van Forza weggezet als fascisten en racisten en geen enkel gesprek met ons toegelaten, alsof we besmet waren door één of andere Afrikaanse ziekte. We hebben dan ook van in het begin gezegd dat jullie van ons geen cadeaus hoeven te verwachten. Je kunt geen mes in iemands rug steken en het daarna er weer uittrekken”, aldus D’haeseleer. Hij wees er ook op dat de liberale fractie zich in het verleden ook niet altijd menselijk heeft opgesteld binnen de politiek.

N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose was de eerste die opstapte. Zij vond dat de constructieve houding die zij en haar partij al hadden getoond maar van één kant komt. “De voorbije maanden werden mijn constructieve voorstellen steeds weggestemd”, aldus De Roose. Ze was ook enorm misnoegd dat Joost Arents het N-VA-bestuur had benaderd over deze gemeenteraad.