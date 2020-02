Schade in Abdijkerk nadat marmeren ornament neerkomt: “Binnenrestauratie is broodnodig” Claudia Van den Houte

21 februari 2020

19u26 5 Ninove Het interieur van de Abdijkerk heeft schade opgelopen nadat een marmeren ornament van de muur viel. Volgens pastoor Alexander Vandaele dringt een binnenrestauratie van het schrijnwerk zich al jaren op.

“De Abdijkerk is rijkelijk versierd, met houtsculpturen, marmeren ornamenten..., maar heel wat ornamenten kwamen al los en zitten nu in kisten, wachtend op een restauratie om teruggeplaatst te worden”, vertelt pastoor Alexander. “Zo werden er al marmeren engeltjes weggenomen. Ook is bijvoorbeeld het koorgestoelte aan het wegzakken. De Abdijkerk is een groot gebouw, dat niet winddicht is. Als er dan een sterke wind is, zoals afgelopen zondag met storm Dennis, en er dus veel luchtdruk is in de kerk, dan komt iets dat al wankel is los en valt het naar beneden. Had het ornament gerestaureerd geweest, dan was dit niet gebeurd. We hebben nu een dossier ingediend bij onze verzekeraar en hopen dat de schade kan worden hersteld.”

Bij een vorige binnenrestauratie van enkele jaren geleden, gebeurden er onder meer schilderwerken en werden er scheuren hersteld, maar de versiering in de kerk werd nog niet gerestaureerd. “Er wordt een voorstudie gedaan, maar het restauratiedossier is nog niet ingediend omdat er nog geen geld is. Het orgel van de kerk, dat ook aan restauratie toe was, is intussen hersteld. Dat werd volledig betaald door de mensen die ons steunden. Op 7 juni wordt het ingespeeld. 50.000 euro lukte nog om in te zamelen, maar de restauratie van het interieur zal vermoedelijk rond de 2 miljoen euro kosten.”

De kerkfabriek, beheerder van de kerk, rekent voor financiering op de stad Ninove, die eigenaar is van het gebouw. Voor deze legislatuur is er nog geen budget voorzien voor de restauratie van het interieur. Wel staat er een restauratie van de kerktoren gepland - waarvan er al brokstukken naar beneden vielen. “Wat er nu gebeurd is, is een wake-up call. Hopelijk neemt het stadsbestuur de binnenrestauratie op in haar volgende meerjarenplan en kan deze prachtige kerk binnen zes tot twaalf jaar in al haar glorie worden hersteld”, aldus pastoor Alexander.