Savooiplein omgetoverd tot cruiseschip tijdens Savooifeesten Claudia Van den Houte

01 september 2019

17u30 0 Ninove Het Savooiplein werd afgelopen zaterdag omgetoverd tot een cruiseschip voor de Savooifeesten met als thema ‘Savooi Cruise’.

De organisatoren van de Savooifeesten hadden dit jaar extra ingezet op animatie op en rond het podium. Na het kinderprogramma werd er gestart met een spel bingo. Wie prijs had, mocht draaien aan een rad, dat bepaalde hoeveel punten de winnaar had binnengehaald en met welke prijs hij of zij naar huis mocht. Er stonden ook nog tal van andere activiteiten op het programma, zoals een strandstoelendans, een limbo-race en een Miss- of Mister Savooiverkiezing. Naar traditie werd er afgesloten met een ‘bal populaire’ in het cruisethema. Er werden cocktails gedronken in herbruikbare glazen en er kon ook een zeemanshapje worden verkregen. De organisatoren blikken tevreden terug: “Dit was alvast de warmste editie van de Savooifeesten”, klinkt het.