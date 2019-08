Savooifeesten zetten in op animatie op en rond podium met ‘Savooi Cruise’ Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

16u44 3 Ninove De organisatoren van de Savooifeesten lieten zich dit jaar inspireren door de romantische serie ‘The Love Boat’. Onder het thema ‘Savooi Cruise’ zetten ze zaterdag sterk in op animatie op en rond het podium.

Het Savooiplein wordt omgetoverd in een groot cruiseschip met alle bijhorende entertainment voor jong en oud. “Het cruisethema is een dankbaar thema voor bezoekers om zich te verkleden”, vertelt Karolien Waegeman, één van de organisatoren. “We roepen de mensen dan ook op om verkleed naar de Savooifeesten te komen.” De focust ligt dit jaar meer op animatie dan op optredens. “Vanaf 16 uur mikken we vooral op gezinnen met kinderen. Vanaf 18 uur start het programma voor de volwassenen.”

Er ligt een uitgebreid draaiboek klaar boordevol activiteiten. Denk maar aan een massa-macarena, een grote Ninoofse strandstoelendans, een limborace, fitness en step-aerobic, een karaokebar, een messageparty voor singles en veel meer. Er zal ook een Miss- of Mister Savooi worden verkozen en wie wil kan samen met de kapitein een hapje eten tijdens het ‘captains diner’. Op het Savooiplein is er eveneens een bar waar iedereen terecht kan voor een cocktail en zeemanshapje. De Savooifeesten worden naar traditie afgesloten met een ‘bal populaire’, volledig in het thema, met muziek van onder meer Nicole en Hugo.

De organisatoren van de Savooifeesten kiezen dit jaar al voor herbruikbare bekers, die vanaf volgend jaar pas verplicht zijn. De Savooifeesten vinden zaterdag 31 augustus van 16 uur tot 3 uur plaats op het Savooiplein in Ninove. De toegang is gratis.