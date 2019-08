Sam Gooris opent eerste ‘carnaval’-parkconcert van augustus Claudia Van den Houte

01 augustus 2019

18u13 8 Ninove De Parkconcerten zijn op maandag 5 augustus na drie weken rust terug met nieuwe gratis optredens. Het eerste parkconcert van de maand augustus, het vierde al van deze zomer, wordt geopend door Sam Gooris.

Sam Gooris, onder meer bekend van hits als ‘Marijke’, ‘Laat het gras maar groeien’ en ‘Basketsloefkes’, is samen met Willy Sommers de meest geboekte artiest van deze zomer. Hij zorgt om 19 uur voor ambiance in het stadspark, net als de andere artiesten, want het vierde parkconcert staat in het teken van ‘carnaval’. Na Sam Gooris is het de beurt aan de zotte bende van ‘De Schlagerij’, die een show brengt van Vlaamse en Nederlandse hits, waaronder schlagers, smartlappen, après-ski, carnavalsmuziek en zelfs dancetracks. Afsluiten doet de Ninoofse carnavalspartyband ‘Fret Tet & The Swinging Tepelboys’. De Parkconcerten vinden dit jaar de eerste drie maandagen van augustus vanaf 18.30 uur plaats in het stadspark van Ninove. De toegang is gratis.