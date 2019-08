Sam Gooris en Fret Tet zorgen voor ambiance op ‘carnavals’-parkconcert Claudia Van den Houte

06 augustus 2019

12u43 16 Ninove Het stadspark werd maandagavond omgevormd tot een groot schlagerfestival, inclusief polonaise, tijdens de Parkconcerten.

Het eerste parkconcert van augustus, het vierde van deze zomer, stond in het teken van het thema ‘carnaval’. Het concert werd afgetrapt door Sam Gooris, die een dik half uur ambiance bracht. Daarna was het de beurt aan de nieuwe formatie ‘De Schlagerij’. Die bracht een hele show van Vlaamse en Nederlandse hits. Het feestje barstte echt los met de Ninoofse carnavalspartyband Fret Tet & The Swinging Tepelboys, de afsluiter van de avond. Zij stonden al voor de vierde keer op het podium van de parkconcerten. “Dit is voor ons een thuismatch”, klonk het bij Jonathan Baeyens, één van de leden. “De parkconcerten zijn iets speciaals. We krijgen altijd veel respons van het publiek. We hebben er opnieuw naar uitgekeken.”

Het volgende parkconcert, met onder meer de Guy Swinnen Band, vindt plaats op maandag 12 augustus vanaf 18.30 uur in het stadspark van Ninove.