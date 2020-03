Sabrina Wauters vangt hoofdprijs tijdens Gouden Wortelworp Claudia Van den Houte

02 maart 2020

23u44 0 Ninove Sabrina Wauters uit Aspelare heeft de gouden wortel gevangen tijdens de Gouden Wortelworp maandagavond.

Na de maandagavondstoet konden de carnavalisten post vatten op het Oudstrijdersplein. Prins Vitsken gooide samen met afgevaardigden van de carnavalsinstanties wortels in de lucht vanop het balkon van het oud-stadhuis. Wie een wortel ving, maakte kans op een prijs. De hoofdprijs was de gouden wortel, een juweel geschonken door juwelier Paul. Sabrina Wauters woont elk jaar de Gouden Wortelworp bij, maar ving nu voor het eerst de wortel met de winnende wikkel.

“Nadat mijn oudste dochter werd geboren - ze is nu zestien jaar - zijn mijn man en ik op maandagavond naar carnaval en naar de Gouden Wortelworp binnen te gaan, als uitlaatklep”, vertelt Sabrina. “We hadden al wel eens een lampenkap en bestek gewonnen met de Gouden Wortelworp, maar nog nooit de gouden wortel. We gaan hem veilig opbergen.” Sabrina woonde samen haar man en de kinderen ook de zondagstoet bij en trok na de wortelworp samen met haar man en vele andere carnavalisten de feestnacht in voor het stratencarnaval.